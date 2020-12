Trabajadores de hoteles de Oaxaca, exigen pago completo de su aguinaldo

-Se manifestaron en la entrada del hotel victoria, señalan que ellos aceptaron a principios de la pandemia la reducción de la mitad de su sueldo.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de trabajadores del Sindicato de Trabajadores de Hoteles, Restaurantes, Cafés, Bares Similares y Conexos de Oaxaca CTM, se manifestaron en la entrada principal del Hotel Victoria, para exigir a la parte patronal el pago del aguinaldo en tiempo y forma, tal y como lo establece la Ley Federal del Trabajo, sobre todo porque temen que usen como pretexto las afectaciones que ha provocado la pandemia.

Uno de los manifestantes dijo que al principio de la pandemia acordaron trabajadores y patrones que aceptarían una reducción del 50 por ciento de su salario, debido a las medidas que se tomaron para mitigar los contagios, no obstante este acuerdo se rompió el pasado 31 de julio, cuando la parte patronal los amenazó con cerrar los centros de trabajo con el argumento de que ya no era costeable ni redituable la situación por la que estaban pasando.

Agregaron que la empresa pretende pagarles una parte proporcional del aguinaldo, situación que los trabajadores no aceptan, sabiendo que no es imputable el hecho de que seles pague por porcentaje a los días laborados, además mencionaron que la parte patronal se niega a incrementarles el salario, a pesar de que la actividad hotelera ha tenido un repunte en las últimas semanas.

Finalmente dijeron que en caso de que no haya una respuesta satisfactoria a su petición, podrían tomar otro tipo de acciones, para que la empresa les pague lo que por derecho les corresponde.

