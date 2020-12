Sedena y Gobierno de Tuxtepec invitan a jóvenes a recoger Cartilla Militar Liberada

-Interesados podrán hacerlo los fines de semana en el kiosco del parque “Juárez” de Tuxtepec

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- La Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Secretaría Municipal del Gobierno de Tuxtepec, invita a los jóvenes de la Clase 2021 y remisos pertenecientes al Distrito de Tuxtepec que durante el año 2020 cumplieron con su Servicio Nacional Militar a disponibilidad, para que acudan a recoger su Cartilla de Identidad Militar del S.M.N. y la Hoja de Liberación, durante los días 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de este mes de diciembre, en un horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde, en el módulo que se instalará en el parque “Juárez”.

Quienes vayan a recoger su Cartilla Militar Liberada y que deberán presentarse en la ciudad de Tuxtepec pertenecen a los municipios de: Acatlán de Pérez Figueroa, Ayotzintepec, Cosolapa, San Felipe Jalapa de Díaz, San Felipe Usila, San José Chiltepec, San José Independencia y Tuxtepec.

Los interesados deberán presentar el recibo que les fue expedido al entregar su Cartilla Militar No Liberada, o en su caso de no contar con el recibo correspondiente, el encargado del puesto de entrega se elaborará un contra-recibo para entregarle la mencionada Cartilla.

Las Cartillas de Identidad del Servicio Militar Nacional y Hojas de Liberación, que no sean recogidas por los interesados en los puestos de recepción, se continuarán entregando en las instalaciones del 6/o. Regimiento de Caballería Motorizado en el mes de enero del 2021 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde.

Para cualquier duda o aclaración pueden acudir al 6/o. Regimiento de Caballería Motorizado o llamar al teléfono 01 281 59 60 800.

Comentarios

