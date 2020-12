Sección 35 dobla a SSO, les pagarán bonos en diciembre

-Además el gobierno informó al sindicato la destitución del Director de Administración David Concha Suárez

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Luego de casi una semana de movilización, la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), doblegaron al gobierno del estado, quien se comprometió por medio del oficio 1C/1641/2020, a dar cumplimiento a las demandas presentadas por la gremial, entre ellas la destitución del Director de Administración David Concha Suárez.

Los acuerdos que se obtuvieron son los siguientes:

El pago de la canasta básica será el 18 de diciembre de este año por medio de tarjeta electrónica. El pago del bono de vida casa será el día 20 de enero de 2021, por la cantidad de 6 mil 750 pesos por trabajador. El pago del estímulo económico por productividad se comenzará a liquidar a partir de este primero de diciembre.

El pago de bono administrativo anual y bimensual se debió empezar a pagar a partir de este 30 de noviembre. La entrega de medallas se otorgará el 24 de diciembre y el estímulo por antigüedad a partir de este 30 de noviembre. El aguinaldo y la prima vacacional se liquidará con base a los ordenamientos emitidos por la federación.

El sorteo y entrega de regalos comenzará a realizarse a partir del 18 de diciembre, el pago de recompensas civiles se otorgará a partir del 17 de diciembre, en cuanto a la entrega de uniformes y equipo de protección, los SSO informaron que se están entregando actualmente, lo mismo ocurre con la entrega de insumos y medicamentos en las unidades médicas.

Por su parte la dirigencia sindical informó que el pago de la primera quincena de diciembre se realizará el 15 de este mismo mes y la segunda se pagará el día 18, además el pago de la prestación por día de reyes se hará el cinco de enero de 2021, la cantidad que recibirá cada trabajador es de mil 550 pesos.

Con estos acuerdos, se espera que los bloqueos y tomas de oficina que ha mantenido la Sección 35 en las ocho regiones del estado sean levantados y los trabajadores se incorporen a sus actividades.

Finalmente anunciaron que en caso de que el gobierno del estado no cumpla con los pagos programados para el 18 de diciembre, nuevamente se declararán en asamblea general permanente y retomarán sus movilizaciones, para así exigir a las autoridades que cumplan con los compromisos pactados en las mesas de diálogo.

