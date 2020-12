Reinstalan filtros en entradas de Loma Bonita

-Además a partir de este martes se permite el funcionamiento de los salones sociales, así como los deportes

De la redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este martes se retomó en el municipio de Loma Bonita el filtro sanitario, mismo que había sido instalado en meses pasados debido a los casos de covid, y que retiraron en su momento.

Serán dos filtros que se instalaron el primero en la entrada principal y otro más en la entrada que viene de la carretera que viene de Tlacojalpan y Otatitlán, en donde se están sanitizando los vehículos, además de que están aplicando el gel antibacterial a los pasajeros, y la recomendación del uso del cubrebocas de manera obligatoria.

Los filtros estarán de las 6 de la mañana a las 11 de la noche y serán supervisados por personal del ayuntamiento, así como por elementos de la policía municipal, y son parte de las acciones que van a implementar en los próximos días además de que se aprobó abrir los panteones, los salones sociales y los campos deportivos.

Para la aprobación de estas nuevas medidas, las autoridades de las diversas áreas se reunieron con los representantes de las diversas ligas, con los propietarios de los salones sociales para que sigan las medidas, además de que permitan que en su momento el personal supervise que sí cuentan con las medidas necesarias.

