Registran los SSO 20 casos nuevos de COVID-19 y tres defunciones

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 30 de noviembre de 2020.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), han registrado 20 casos nuevos de COVID-19, que suman 24 mil 382 acumulados en la entidad.

Así lo dio a conocer este lunes, la jefa del Departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de los SSO, Argelia Julián Aquino, en representación del titular, Donato Casas Escamilla quien señaló que se han notificado 38 mil 694 casos, de los cuales 10 mil 706 ha sido negativos, tres mil 606 son sospechosos, 21 mil 914 se han recuperado, y se contabilizan tres decesos que suman mil 926 defunciones.

Señaló que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 16 mil 381 casos confirmados y 967 defunciones, Istmo dos mil 314 y 321 muertes, Tuxtepec mil 877 y 275 fallecimientos, Mixteca mil 795 y 173 pérdidas humanas, Costa mil 260 y 122 defunciones, y la Sierra 755 y 68 fallecimientos.

Sostuvo que los 20 casos nuevos de COVID-19, se distribuyen en 10 municipios, siendo los que mayor número de casos presentan: Oaxaca de Juárez con seis, Santa María Huatulco cinco, Santa Cruz Xoxocotlán dos y el resto un solo caso.

Señaló que hay 551 casos activos, de los cuales la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 461, Sierra 28, Costa 26, Mixteca 22, Istmo 12 y Tuxtepec dos.

Añadió que de las mil 926 defunciones el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 con 881, 445 y 281 respectivamente; por sexo mil 274 son hombres y 652 mujeres. Las comorbilidades asociadas son diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.

Julián Aquino dijo que hay una ocupación hospitalaria global para la atención de pacientes con COVID-19 del 33.4%, de los cuales el 38.1 es sin ventilador y el 25.7% camas con ventilador.

Con el objetivo de no poner en riesgo la salud y la de nuestra familia, a partir de esta fecha quedan suspendidas todas las celebraciones eclesiásticas presenciales de la virgen de Juquila, Soledad y Guadalupe. “Te pedimos peregrino, quédate en casa, mantengamos la fe desde nuestros hogares, con el objetivo de seguir cuidándonos”, expresó.

En su intervención, la psicóloga clínica adscrita al Hospital de la Niñez Oaxaqueña “Doctor Guillermo Zárate Mijangos”, Lucero de la Paz Ramírez Martínez, impartió el tema: “Violencia durante la contingencia”, en la que detalló que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia es todo aquel daño intencionado que se ejerce hacia una persona, sea físico, emocional, psicológico, patrimonial y sexual.

Señaló que la violencia se ha visto exacerbada durante el confinamiento, y esto se debe al mayor tiempo que pasan dentro de los hogares, no solo las mujeres si no también los grupos de riesgo como adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

Las personas están presentando diversos trastornos psico-emocionales, como ansiedad, depresión, trastornos del estado de ánimo.

Finalmente, dijo que es importante destacar que las redes de apoyo para la atención a la población, se encuentran dentro de los Servicios de Salud, en los Centros de Salud, Hospitales y en los cinco Centros Especializados para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, Sexual y de Género (CEPAVI).

Por lo que dijo, es fundamental que las personas violentadas busquen redes de apoyo con familiares cercanos, amigos y dejar de normalizar la violencia, porque se debe hablar de esta situación y buscar apoyo.

