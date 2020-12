Gobierno de AMLO fortalece al ISSSTE en Oaxaca: Pável Meléndez

-Reconoce el apoyo del gobierno federal para mejorar la infraestructura de salud

-Acompaña en gira de trabajo por el Istmo al director general del ISSSTE

Comunicado

“El gobierno de México fortalece en todo el país la infraestructura de salud para atender una de las demandas más apremiante del Pueblo”, enfatizó el diputado Pável Meléndez Cruz al acompañar en una gira de trabajo por el Istmo de Tehuantepec al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda.

El funcionario federal recorrió las clínicas y hospitales de Matías Romero, Juchitán, Tehuantepec y Salina Cruz, acompañado por el director general del Corredor Interoceánico, Rafael Marín Mollinedo; el también vicecoordinador de Morena en el Congreso de Oaxaca, Pável Meléndez; las diputadas Leticia Collado Soto e Inés Leal Peláez y el diputado Othón Cuevas Córdova.

Ante la presencia de directores de hospitales, médicas, médicos, enfermeras, enfermeros y personal general, el parlamentario refirió que el director general del ISSSTE constató obras de ampliación y se comprometió en aumentar los números de cama en las unidades de todo el Istmo, en el marco de la implementación del programa “ECOS para el Bienestar”.

Pável Meléndez precisó que el programa ECOS para el Bienestar tiene como objetivo principal promover una cultura preventiva de la salud entre las y los derechohabientes, lo que consideró como una acción importante e histórica del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Detalló que Luis Antonio Pineda supervisó avances de una obra de ampliación en Juchitán, así como del fortalecimiento del hospital regional del ISSSTE en Tehuantepec y finalmente la clínica de Salina Cruz que cuenta con un proyecto de ampliación para 2021.

“Nunca habían visto a una autoridad federal del ISSSTE recorrer los centros de trabajo y sobre todo ir acompañado del líder nacional del sindicato de esta institución médica, Luis Miguel Victoria Ranfla”, asentó Meléndez Cruz.

Por su parte, Ramírez Pineda expresó: “Necesitamos en el ISSSTE un nuevo modelo encaminado a responsabilizar a los derechohabientes, que comprenda que la salud no sea sólo responsabilidad de hospitales, médicos, enfermeras y trabajadores de las unidades médicas. La gente debe aprender a cuidarse e involucrarse en el cuidado de sus hijos, y que los niños aprendan a alimentarse sanamente”.

En tanto, el director del hospital del ISSSTE de Tehuantepec reconoció el apoyo que recibió la institución durante los primeros meses de la pandemia de la COVID-19 por parte del diputado Pável Meléndez, y les recalcó a las autoridades federales que el legislador nunca los dejó solos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario