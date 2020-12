Espera Oaxaca derrama económica por 300 mdp en temporada decembrina: SECTUR

-Comentó que en promedio se mantendrá la ocupación hotelera al 50 por ciento de su capacidad.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- La derrama económica que se espera para el estado de Oaxaca durante la temporada decembrina es de unos 300 millones de pesos, cifra que representaría el 50 por ciento de los ingresos generados en la misma temporada durante el 2019, así lo dio a conocer el Secretario de Turismo Juan Carlos Rivera Castellanos.

Asimismo informó que la ocupación hotelera se mantendrá al cincuenta por ciento de su capacidad en promedio, pues algunos hoteles podrían registrar una ocupación más elevada, dependiendo de la semaforización que tenga cada uno de los municipios de la entidad, asimismo indicó que otro factor que favorecerá la llegada de visitantes, es la reapertura de Monte Albán.

Rivera Castellanos comentó que se está en la ruta de abrir en este mes de diciembre, tal y como lo anunció el Director Nacional de INAH Diego Prieto Hernández en la visita que realizó a la entidad para anunciar la reapertura de la zona arqueológica de Monte Alban.

En cuanto a cómo cerrará la ocupación hotelera este 2020, el titular de la SECTUR comentó que este año ha sido atípico en el que se perdieron temporadas vacacionales como semana santa, las fiestas de la Guelaguetza en el verano, sin embargo precisó que una de las preocupaciones del gobierno del estado es que no se pierdan más empleos e ir recuperando algunos.

Además dijo que sería injusto hablar de una cifra, cuando los hoteles y restaurantes tuvieron que cerrar durante tres meses por las medidas sanitarias que marcó el gobierno federal y que fueron acatadas por el gobierno de Oaxaca.

Finalmente mencionó que con la pandemia se rompió la racha que venía registrando la entidad en materia de turismo, pues cada año se rebasaban las cifras, pues se ha mostrado al mundo que los hechos ocurridos en el 2006 quedaron atrás y que se está privilegiando el diálogo con las organizaciones sociales y sindicales.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario