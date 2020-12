En Valle, 95% de avance trabajos de obra prioritaria del ejercicio 2020

-Aseguró el edil que los trabajos quedarán concluidos antes de su segundo informe, mientras tanto pide a la ciudadanía protegerse para erradicar el covid-19 del municipio.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- El Presidente municipal de Valle Nacional Rey Magaña García, informó que pese a la situación de contingencia los trabajos y obras del ejercicio 2020 van conforme a lo planeado y señaló que lleva un 95% de avance, por lo que aseguró que esto se habrá concretado para antes del ejercicio del Segundo Informe de Actividades para lo cual dijo, se esta decidiendo la fecha y hora de este evento.



Detalló que muchas de estas obras ya han sido terminadas, sin embargo no se han podido inaugurar por indicaciones sanitarias, sin embargo recalcó que casi en todas las comunidades se ha terminado con este ejercicio y que solo faltan como 6 pueblos, para terminar los trabajos de obras prioritaria en este año.

En lo que respecta a la cabecera municipal, explicó que el trabajo va lento ya que el recurso aplicado por el ayuntamiento ha concluido, sin embargo falta que el Gobierno del Estado haga lo propio, pues resaltó que este proyecto de gran impacto se realiza con mezcla de recursos a lo que hasta el momento el Gobierno de Alejandro Murat, no ha dado respuesta para continuar con la obra de drenaje pluvial en la avenida Independencia.

Así mismo comentó que en el tema de salud, hasta el momento no se han reportado casos de covid-19 de manera oficial en los últimos días, sin embargo indicó que hay personas que se han detectado con algunos síntomas, por lo que invitó a la ciudadanía a seguir protegiéndose, para que de esta manera se pueda llegar a la normalidad a través del semáforo verde.

Por lo que aseveró que se sigue trabajando en la concientización para que las personas entiendan que la única arma para vencer al covid-19, es la de tomar todos las medidas necesarias para detener a este virus.

Por último Magaña García invitó a la ciudadana a informarse de manera oficial de los trabajos que viene realizando esta administración, y no dejarse confundir por perfiles falsos que solo buscan denostar y crear pánico entre la población

Además dijo que su gobierno siempre ha sido de puertas abiertas para atender a la ciudadanía, por lo que dejó su número telefónico para quien desea aclarar sus dudas en torno al proyecto de cambio que busca su gobierno, para la estabilidad y desarrollo del municipio.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario