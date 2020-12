Zacatecas regresa a semáforo rojo; anuncian nuevas medidas

El gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, informó este lunes que el estado regresará al semáforo rojo, ante el elevado número de casos activos de coronavirus que se han registrado en últimas semanas.

Alejandro Tello, anunció junto al secretario de Salud estatal, Gilberto Breña Cantú, nuevas medidas para disminuir los contagios de Covid-19.

En conferencia, el gobernador afirmó que desde que inició la pandemia se han presentado un total de 16 mil 780 casos y mil 485 muertes.

Agregó que en Zacatecas actualmente hay 5 mil 463 casos activos, lo que calificó como una “gran cifra” que preocupa a las autoridades estatales.

Alejandro Tello explicó que durante la semana pasada se registró el mayor número de casos positivos con mil 685 en tan sólo siete días.

Detalló que los municipios que concentran el mayor número de casos son: Zacatecas, Fresnillo, Guadalupe, Sombrerete y Jerez.

El secretario de Salud estatal, Gilberto Breña Cantú, afirmó que Zacatecas ya se puede considerar como una entidad más en semáforo rojo y explicó que en color, únicamente podrán operar las actividades esenciales.

– Comercios no esenciales deben cerrar a las 7 de la noche.

– Permanecerán cerrados espacios públicos, como museos y plazuelas.

– Deberán permanecer cerrados gimnasios, albercas, cines, teatros, eventos culturales, antros, bares, centros nocturnos, centros deportivos.

– No estará permitido realizar ninguna actividad en la que participen niños menores de 12 años.

– No se autoriza realizar ningún tipo de fiesta o reunión.

– El transporte público funcionará de manera normal de lunes a viernes, los fines de semana con menos frecuencia y con todas las medidas sanitarias.

– Los taxis trabajarán de manera regular, sólo con medidas sanitarias.

– Los hoteles funcionarán sólo al 25 por ciento de capacidad, sin áreas comunes abiertas, sólo con servicio a la habitación.

– Restaurantes y cafeterías podrán permanecer abiertos hasta las 7 de la noche y el servicio a domicilio operará hasta las 10 de la noche.

– En mercados y supermercados se permitirá sólo el 50 por ciento de aforo.

Otros estados que regresaron por un tiempo al semáforo rojo son: Chihuahua y Durango.

