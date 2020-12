Suspenden en Oaxaca actividades eclesiásticas por COVID-19: SSO

-Registra SSO 24 mil 362 casos acumulados en el estado

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax, 29 de noviembre de 2020.- El secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, informó que, de manera conjunta con el gobernador, Alejandro Murat Hinojosa y el Comité Estatal de Seguridad en Salud (CESS), se acordó la suspensión de todas las actividades eclesiásticas correspondientes al mes de diciembre.

Indicó que a partir de esta fecha, el Santuario de Juquila, el pedimento en Santa Catarina Juquila, así como la Iglesia de San Juan Chapultepec en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, estarán cerradas, para evitar brotes en estas comunidades o contagios entre los peregrinos por COVID-19.

El funcionario invitó a las familias oaxaqueñas y visitantes en esta época del año a mantener la fe desde los hogares, “pronto esta emergencia sanitaria pasará y podremos retomar nuestras tradiciones, hoy es tiempo de cuidarnos todos, por eso te pido, peregrino quédate en casa”, dijo.

Así también agradeció el apoyo de las autoridades eclesiásticas del estado, por el entendimiento y disposición para evitar aglomeraciones de personas, con el fin de coadyuvar a la reducción de contagios entre la población.

En este sentido, Casas Escamilla detalló que, de acuerdo al comunicado técnico diario, este 29 de noviembre se registró un acumulado de 24 mil 362 casos y ninguna defunción, por lo que la cifra de fallecimientos se mantiene en mil 923; así también hay un total de 10 mil 675 pruebas negativas, tres mil 601 sospechosos y 21 mil 799 recuperados.

Precisó que los casos activos hasta el momento son 641, de los cuales, 528 corresponden a Valles Centrales, 35 en la Sierra, 34 en la Costa, 27 en la Mixteca, 14 en el Istmo, y tres en Tuxtepec.

Según los datos oficiales, puntualizó que los pacientes nuevos reportados en las últimas 24 horas se ubican en Salina Cruz, Santa María Huatulco y San Pedro Pochutla.

El titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), refirió que del total de casos acumulados, 16 mil 366 corresponden a Valles Centrales, dos mil 314 al Istmo, mil 877 a Tuxtepec, mil 796 a la Mixteca, mil 253 a la Costa y 756 a la Sierra.

Finalmente mencionó que la ocupación hospitalaria global en la entidad se encuentra al 33.1%; los SSO presentan 20.7%, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO) 100%, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña 33.3%, SEDENA 26.7%, ISSSTE 57.1%, IMSS 31.7%, IMSS-Bienestar 31.5%, PEMEX 16.7%, SEMAR 17.6% y nosocomios privados con 37.5%.

