Retoma Sección 35 del SNTSA bloqueos y tomas de oficinas en Oaxaca

-Bloquean calles del centro histórico y en la colonia reforma, por la falta de respuesta a sus demandas

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), retomaron su jornada de protesta en la ciudad de Oaxaca, con la toma de oficinas de los Servicios de Salud de Oaxaca, para demandar a las autoridades el cumplimiento de su pliego de demandas.

Los puntos que están bloqueando los trabajadores son la calle de García Vigil, la esquina de Independencia y JP García en el centro histórico, la esquina de Violetas y Escuela Naval Militar en la colonia reforma, entre las demandas que tienen es la destitución de David Concha Suárez de la Dirección de Administración de los Servicios de Salud.

También piden la entrega inmediata de uniformes, dotación de insumos, medicamentos, equipo de protección y sanitización a todo el personal, denunciaron que los trabajadores del sector salud han tenido que usar sus propios recursos para comprar cubrebocas y demás artículos que utilizan para evitar contagiarse de Covid.

Estos bloqueos han generado molestia en la población, quienes tienen que padecer el congestionamiento vial que se genera, además de estas movilizaciones pueden generar un repunte en los casos de Covid, por la concentración de personas en los distintos puntos en los que están bloqueando los trabajadores de la Sección 35.

