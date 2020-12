Para exigir obra, habitantes de San Antonio de la Cal bloquean carretera 175 en Oaxaca

-Denuncian la nula atención por parte de la SEGEGO y de la autoridad municipal

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Ante la nula respuesta por parte de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), habitantes de la colonia Buenos Aires del municipio de San Antonio de la Cal bloquearon la carretera 175 a la entrada de la colonia, tal y como lo habían anunciado hace algunos días frente a palacio de gobierno.

Uno de los manifestantes comentó que el nuevo comisionado se ha preocupado por dividir a la población, señalando que el recurso destinado para la pavimentación de la calle 16 de septiembre había sido desviado por quienes están al frente de la movilización, pensando que de esta manera el bloqueo no se llevaría a cabo.

Asimismo indicaron que en caso de que no haya respuesta por parte de las autoridades municipales y estatales a sus demandas, considerarán intensificar sus movilizaciones, las cuales dijeron, serán de mayor contundencia.

Entre las demandas que tienen los habitantes es la pavimentación inmediata de la calle 16 de septiembre, la construcción de una cancha de usos multiples para la escuela primaria Luis Dolnaldo Colosio Murrieta, en la cual estudian alrededor de 600 alumnos, quienes realizan sus actividades bajo las inclemencias del tiempo.

Aclararon que con esta movilización no están solicitando ningún tipo de beneficio o apoyo de manera personal, sino que buscan el beneficio de la población, pues varias calles de la población se encuentran en mal estado, afectando a quienes viven en esa zona del municipio.

Con este bloqueo están siendo afectados cientos de automovilistas y personas que utilizan esta vía para llegar a sus centros de trabajo, sin embargo alrededor de las diez y media de la mañana, los manifestantes liberaron uno de los carriles.

