Invertidos más de 300 mdp en la Cuenca, en pagos de programas federales

-Suman además más de 51 mil beneficiados en la región

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La Delegada de los programas Federales en Oaxaca Nancy Ortiz Cabrera, señaló que la región de la Cuenca del Papaloapan es una de las más beneficiadas con los programas federales, en donde se han invertido hasta el momento más de 300 millones de pesos.

Explicó que actualmente hay 24 mil 325 beneficiarios de Adultos mayores; en lo que respecta a las personas con alguna discapacidad son 697, en becas Bienestar Benito Juárez son 5 mil 265, en becas jóvenes de Media Superior 11 767, escribiendo el futuro 1 303, niñas y niños de madres trabajadoras 254, tandas para el bienestar 273, tandas de jóvenes construyendo el futuro son 281, así como crédito a la palabra 3 225, y la escuela es nuestra son 101 las beneficiadas.

Otros de los beneficiarios son los de producción para el bienestar son 2 913, vivienda emergente 297 cartas con diferentes montos, así como seguro de vida 71, lo que suman 327 millones 470 mil pesos, atendiendo 51 mil 473 beneficiarios en la región.

Así mismo, informó que en todo el estado se están atendiendo a 2 millones 31 mil 580 de ciudadanos, quienes están recibiendo algún tipo de apoyo federal.

La Delegada pidió a los adultos mayores que aún no reciben apoyos federales a que acudan a las oficinas a realizar sus trámites respectivo s y así poder recibir apoyos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario