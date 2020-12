Inauguran puente para la comunidad de Nuevo Horizonte en Loma Bonita

-“Sin ningún papel firmado Raymundo cumplió”: Roberto Morales

Loma Bonita, Oax. 30 de Noviembre de 2020.- “Muchos años tuvieron que pasar para hacer realidad este puente”, fueron las palabras de Florentino Eusebio López quien agradeció al presidente municipal Raymundo Rivera Hernández por tener la visión de realizar esta obra que beneficia principalmente a los habitantes de Nuevo Horizonte.

El presidente municipal indicó que se rehabilitan 5 kilómetros de camino con material cementante, cunetas y la construcción de un puente con cimientos, muros y losa de concreto armado, para dar cumplimiento a su palabra.

Roberto Morales González integrante del comité expresó “Sin ningún papel firmando Raymundo cumplió su palabra y por eso estamos sumamente agradecidos todos los habitantes de la comunidad, avecindados y ejidatarios, porque ya tenemos un camino que nos comunica con la carretera federal y con las demás comunidades vecinas, para poder sacar las cosechas, llevar a los niños a la escuela y poder salir a realizar nuestras compras”.

El Comisariado del Ejido Nuevo Horizonte Carlos Ortiz Cantero externó “Hay muchas necesidades, pero de ante mano le agradecemos al Sr. Presidente y nos da gusto que se dé el tiempo de visitar esta comunidad que es muy pequeña y dedicada a la agricultura”.

En el recorrido estuvieron presentes la Lic. Luz María Gutiérrez José delegada regional de gobierno, el regidor de obras Pablo Islas Cisneros, la sindico Celestina del Rosario Aguilar Rangel y representantes de la comunidad de Benemérito Juárez.

