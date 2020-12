Gobierno y sector privado presentan segundo paquete de inversiones por 228 mil mdp

CDMX.- Andrés Manuel López Obrador y el sector privado presentaron un segundo paquete de inversiones por un monto de 228 mil millones de pesos.

Se va a dar a conocer un paquete de inversiones, es el segundo que se está ejecutando con la participación del sector privado del país, en eso vamos a versar esta conferencia”, apuntó.

“Es algo muy importante que se esté uniendo el sector privado, público y social para impulsar el crecimiento de nuestro país para que haya empleos y que haya bienestar”, dijo el presidente

Serán, en total, 29 proyectos los que se ejecutarán en este segundo paquete de inversiones, en donde la participación del sector privado será mayor al 50 por ciento.

Entre los proyectos de infraestructura abarcarán los sectores energético, comunicaciones y transportes, turismo, agua, saneamiento y medio ambiente, los cuales no tendrán impacto en la deuda pública.

Arturo Herrera, titular de Hacienda, enfatizó que entre la primera y la segunda fase, en total serán 68 proyectos de inversión con el sector privado por un monto de 525 mil millones de pesos.

Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseveró que esto acto “viene a ratificar un acuerdo firmado el 5 de octubre, queremos demostrar que tenemos u proceso estructurado y sostenible en el tiempo y con plena y absoluta comunicación con la Presidencia de la República”.

Esta es la mejor forma de recuperar rápidamente nuestra economía y hacerla crecer a las tasas que estábamos intentando lograr desde el principio de la administración del presidente López Obrador”, recalcó.

