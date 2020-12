Destaca Diputado Horacio Sosa, logros para Oaxaca en segundo año de gobierno de AMLO

-El Ejecutivo Federal ha cumplido el 96 por ciento de los compromisos que adquirió con el pueblo oaxaqueño.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 30 de noviembre de 2020. Al de cumplirse dos años del triunfo electoral del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, el diputado Horacio Sosa Villavicencio, reconoció los grandes logros del mandatario en favor de la población oaxaqueña, principalmente la erradicación de la corrupción y el dispendio; la implantación de la austeridad, la generación de bienestar y el establecimiento de una democracia participativa.

El legislador señaló que a pesar de que López Obrador ha sido el presidente más atacado siempre ha garantizado la libertad de expresión.

En cuanto a la entidad Oaxaqueña, indicó que ha sido el primer presidente que ha volteado a ver a los estados del sureste del país y principalmente a Oaxaca, en donde a través de programas sociales ha logrado grandes cambios que propician el desarrollo en el país.

El diputado morenista, señaló que al menos 11 mil 401 familias oaxaqueñas son beneficiadas con los programas Bienestar, asimismo, se ha impulsado la economía oaxaqueña, con una inversión de 655 millones de pesos con la entrega de más de 26 mil 200 créditos a la palabra.

En materia de educación, con el objetivo de cumplir con la obligación constitucional de brindar educación universal, gratuita, laica, equitativa y universal en todos los niveles, desde la inicial hasta la superior, el Ejecutivo Federal destinó una inversión de mil 100 millones de pesos para la reparación, reconstrucción y mejoras en infraestructura de más de 6 mil 325 escuelas.

En tanto en el sector del campo destinó a la entidad oaxaqueña 512 millones de pesos que beneficiaron a 158 mil 685 productores con el programa “Producción para el Bienestar”. A estas acciones se suman: la pavimentación de caminos rurales que ha beneficiado a más de 187 mil habitantes en más de 50 municipios.

Sin dejar de lado el apoyo a las personas adultas mayores, que reciben cada dos meses el apoyo económico de 2 mil 260 pesos, entre otros con los que aseguró el Presidente de la República ha dos años de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador cumplió el 96 del 100 por ciento de los compromisos con el país.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario