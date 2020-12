Demanda Congreso de Oaxaca a Finanzas, no retener participaciones a municipios

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 30 de noviembre de 2020.– La LXIV Legislatura de Oaxaca emitió un exhorto a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) para evitar la disminución en la entrega de participaciones correspondientes al ramo 28 a los ayuntamientos de la entidad.

El punto de acuerdo aprobado por el Pleno, se debe a que se ha presentado ante la Comisión de Presupuesto y Programación señalamientos de recortes en los meses de mayo, junio, julio y agosto de este año.

Esto provocó la preocupación de las autoridades municipales sobre la baja en los ingresos que legalmente tiene derecho a percibir la hacienda pública, porque implica un impacto negativo en el logro de sus metas y objetivos institucionales establecidos en el presupuesto de egresos para el año fiscal.

Por esta situación, la representación popular demandó a la SEFIN a que de forma oportuna y con apego a lo establecido en el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2020 y los porcentajes, fórmulas y variables utilizadas para la distribución de los fondos que integran las participaciones a los municipios, haga entrega oportuna de los recursos económicos.

Estos mecanismos para determinar los montos de participaciones del ramo 28 a los 570 municipios de la entidad, fueron establecidos desde el 10 de diciembre del año 2019, por el Congreso local mediante los decretos 884 y 876, publicados en el extra del Periódico Oficial el 24 de diciembre de 2019.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario