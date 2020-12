Cambio de semáforo epidemiológico en Tuxtepec, no es para relajar medidas: Edil

-El presidente municipal Noé Ramírez, llamó a seguir con todas las medidas necesarias a pesar del cambio a color amarillo

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente municipal de Tuxtepec Noé Ramírez Chávez, informó que a pesar del cambio de color en este semáforo epidemiológico de naranja a amarillo, se debe de seguir con todas las medidas y no son para bajar a guardia.

Señaló que no deben de relajarse en cuanto a las medidas, y una vez más reiteró a los ciudadanos que vendrán de otro municipio que se cuiden y que sigan todas las recomendaciones necesarias.

Aseguró que ellos como autoridades seguirán implementando medidas mismas que los ciudadanos deben de seguir, para que no haya más casos de covid en el municipio.

En cuanto al encendido de las luces, mencionó que será el próximo domingo y que apenas están por definir qué día será y la hora, así como cuales medidas serán las que se van a tomar en cuenta, ya que se espera que ese día se concentren algunas familias.

Además, informó que habrá filtros sanitarios en el parque Juárez con la finalidad de que todos los que acudan sigan con todas las medidas.

