Biden se fractura el pie, jugando con su perro

El presidente electo Joe Biden se fracturó el pie derecho cuando jugaba con uno de sus perros, lesión que le descubrieron el domingo mediante una tomografía y debido a la cual podría verse obligado a utilizar una bota ortopédica durante varias semanas, informó su médico.

Biden se lastimó el sábado y un ortopedista lo examinó el domingo en la tarde en Newark, Delaware, indicó la oficina del exvicepresidente.

“Los rayos x iniciales no mostraron ninguna fractura evidente, pero el personal médico ordenó una tomografía computarizada más detallada”, indicó el médico de Biden, Kevin O’Connor, en un comunicado.

En la tomografía se detectaron pequeñas fracturas en dos huesos pequeños en la cara medial del pie derecho de Biden, explicó el doctor.

“Se anticipa que probablemente tenga que utilizar una bota ortopédica para caminar durante varias semanas”, agregó.

Las fracturas son habitualmente una preocupación a medida que la gente envejece, pero la lesión de Biden parecía relativamente leve según lo dicho por el médico en el comunicado y el tratamiento previsto.

‘Saludable’

Biden, de 78 años se convertirá en el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos cuando asuma el cargo en enero y con frecuencia rechazó preguntas sobre su edad cuando estaba en campaña.

No se permitió a los reporteros que cubren las actividades del presidente electo ver el ingreso de Biden al consultorio a pesar de las múltiples solicitudes en ese sentido.

Cuando salió del lugar para dirigirse al centro donde le harían la tomografía, Biden cojeaba visiblemente, aunque se desplazaba sin muletas y sin asistencia.

Biden se lesionó cuando jugaba con Major, uno de los dos perros de la familia. Adoptaron a Major en 2018, y adquirieron su primer perro, Champ, después de los comicios de 2008.

Los Biden han dicho que llevarán a sus perros a la Casa Blanca, y también planean conseguir un gato.

Biden dio a conocer en diciembre un informe médico según el cual toma una estatina para mantener su colesterol en niveles saludables.

Su doctor lo describió como una persona “saludable, vigorosa” y “apta para ejecutar con eficacia las responsabilidades de la presidencia”.

