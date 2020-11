Gobierno del estado, instala cajeros para actas de nacimiento en Acatlán

-En próximos días instalarán uno más en Loma Bonita



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Este sábado en una gira de trabajo por parte de funcionarios estatales se entregaron dos cajeros de actas de nacimiento en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, además de que se busca instalar uno más en Loma Bonita.



El titular de Protección Civil Antonio Amaro Cancino, informó que estos módulos se instalaron en Acatlán de Pérez Figueroa y en la comunidad de Tetela, con la finalidad de disminuir la carga de trabajo en el registro civil, ya que en estos cajeros además de imprimir las actas de nacimiento, se podrán realizar pagos de los diversos impuestos estatales.



Así mismo, señaló que hay compromisos importantes por parte del Gobernador Alejandro Murat Hinojosa para esta zona, como son una carretera, una universidad y que se espera que el próximo año estén inscribiendo a jóvenes, otro compromiso más el de terminar hospitales que están inconclusos.



Este domingo, el Coordinador de Giras Jorge Illescas Delgado, estuvo en el municipio de Loma Bonita en donde supervisó espacios para instalar un cajero de este tipo, por lo que se espera que en próximos días se cuente con éste y así disminuir la carga en la oficialía.



En este municipio, dijo que además están analizando las obras que hacen falta y con esto respaldar el trabajo que están haciendo las autoridades.

Durante esta gira también estuvo el titular de SEDAPA Gabriel Cué Navarro.

