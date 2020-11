Agudizará S-35 acciones ante nula respuesta a sus demandas

-La principal es la renuncia de David Concha Suárez, quien es Director de Administración



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- A través de un comunicado la Sección 35 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud, agudizarán sus acciones debido a que no han obtenido respuestas favorables a sus peticiones.



Se informa en el documento que todas las delegaciones sindicales seguirán en asamblea permanente, así mismo se seguirá con la toma de las oficinas en la ciudad de Oaxaca, sin embargo también se especifica que de tener respuestas positivas pedirán que los acuerdos sean por escrito, para tener un documento que los respalde.



Las acciones que está realizando la sección 35 es para exigir en primer lugar la renuncia del Director de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) David Concha Suárez, ya que les argumentó que no había recursos para el bono de fin de año.



Sin embargo a pesar de que el paro inició el pasado miércoles y de que han tenido reuniones no les han dado respuesta alguna, por lo que seguirán en asamblea permanente y con otras movilizaciones más en todo el estado de Oaxaca.

