Semáforo para iniciar diciembre: solo dos estados en rojo

-La Secretaría de Salud federal informó que no habrá cambios en el semáforo epidémico de los estados con respecto a la semana anterior.

CDMX.- Chiapas y Campeche son las únicas entidades que estarán en color verde para la semana que va del 30 de noviembre al 6 de diciembre.

En tanto, Durango y Chihuahua son los dos únicos estados que estarán en rojo.

Los que estarán en naranja son:

Aguascalientes

Baja California

CDMX

Coahuila

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Nuevo León

Querétaro

San Luis Potosí

Sonora

Zacatecas

Sin embargo, los estados de Aguascalientes, CDMX, Coahuila, Nuevo León, Querétaro y Zacatecas se encuentran en naranja pero con un mayor riesgo que los otros estados del mismo color.

Y en amarillo:

Baja California Sur

Colima

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

Sinaloa

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Al momento, en México suman 1,090,675 casos positivos de covid y 104,873 muertos.





