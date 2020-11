Se capacita PC de Loma Bonita, para mejor atención

-Algunos de los cursos son enfocados en las técnicas del primer respondiente

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Con la finalidad de brindar una mejor atención en los diversos servicios que se presenten, el Director de la Unidad Omar Portugal Hipólito, mencionó que constantemente se están capacitando.

Señaló que llevan un mes capacitándose en temas de primeros auxilios, además de uno de rescate en emergencias en donde tocaron las técnicas que debe aplicar un primer respondiente, algunos fueron de manera virtual y otros a través de manuales que les dieron.

El Director enfatizó que estas capacitaciones son de mucha ayuda, y esperan que estas enseñanzas continúen ya que son en beneficio de los lomabonitenses.

Actualmente está unidad cuenta con 15 elementos y todos, tanto personal operativo como administrativo están capacitándose, ya que en un momento en donde se requiera de más manos, es necesario que todos tengan conocimientos necesarios.

Así mismo, enfatizó que están las 24 horas para atender los diversos llamados, como los que se presentaron últimamente como las inundaciones, pero también otros como accidentes principalmente de motocicletas.

