Retoman trabajos en “La Barca” en Tuxtepec, buscan terminar el techado

-También retoman el “pesito” para seguir con la obra

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Obispo de la Diócesis de Tuxtepec José Alberto González Juárez, señaló que hace unos días retomaron los trabajos de La Barca, luego de que la obra se detuviera tras el accidente que ocurrió en el año 2016.

Dijo que reiniciaron estos trabajos de construcción y actualmente están trabajando en algunos detalles para que se termine el techo, que es el objetivo que tienen para este año, ya que actualmente aunque las misas se realizan en este inmueble, no se cuenta con un techo.

Los trabajos que están haciendo son fortalecer la estructura para que el techo se ponga y no haya problemas o afectaciones en un futuro, estos trabajos van avanzando dependiendo de los recursos que vayan ingresando.

Para tener ingresos, dijo que ya retomaron lo del “pesito”, con la finalidad de que sigan ingresando recursos a las arcas de la diócesis; sin embargo la contingencia provocará que este 2020, no haya un sorteo como el que año con año se realiza, con la finalidad de continuar con esta obra.

El Obispo pidió a las familias tener fortalezas ante la situación que se sigue viviendo, y retomar el trabajo espiritual.

La obra de la Barca en los últimos 4 años iba avanzando lentamente debido a que el 3 de marzo del 2016, la cimbra cayó y provocó que 4 personas fallecieran.

FOTO: Archivo

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario