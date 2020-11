Registra SSO 730 casos activos de COVID-19, Oaxaca de Juárez con el 33% de actividad

-Exhortan a las y los jóvenes evitar realizar reuniones, cumpleaños, onomásticos, fiestas particulares y mayordomías, para evitar contagios por COVID-19

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 27 de noviembre de 2020.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), informan que al corte de este viernes 27 de noviembre, se han registrado 122 casos nuevos de COVID-19, que suman 24 mil 220 casos acumulados en la entidad.

Así lo informó el coordinador del Plan Emergente de Prevención y Control de COVID-19 de los SSO, Rubén Coronado García en representación del titular, Donato Casas Escamilla quien detalló que se han notificado 38 mil 456 casos, de los cuales 10 mil 597 ha sido negativos, tres mil 639 son sospechosos, 21 mil 581 se han recuperado, y se contabilizan 13 decesos que suman mil 915 defunciones.

Señaló que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 16 mil 247 casos confirmados y 959 defunciones, Istmo dos mil 309 y 321 defunciones, Tuxtepec mil 877 y 272 defunciones, Mixteca mil 789 y 173 defunciones, Costa mil 246 y 122 defunciones, y la Sierra 752 y 68 defunciones.

Sostuvo que los 122 casos nuevos de COVID-19, se distribuyen en 44 municipios, siendo los que mayor número de casos presentan: Oaxaca de Juárez con 43, Santa Lucia del Camino nueve, Capulalpam de Méndez seis, Santa Cruz Xoxocotlán, y San Sebastián Tutla cuatro cada uno, Santa María Atzompa, San Antonio de la Cal, Tlacolula de Matamoros y San Agustín de las Juntas, tres cada uno, el resto dos y un solo caso.

Señaló que hay 730 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 587, Sierra 44, Costa 42, Mixteca 38, Istmo 16 y Tuxtepec tres.

Añadió que de las mil 915 defunciones, el grupo de edad más afectado es el de 65 y mas años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 con 878, 442 y 278 respectivamente, por sexo mil 265 son hombres y 650 mujeres, las comorbilidades asociadas son diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.

Coronado García, dijo que en relación a la ocupación hospitalaria, los SSO registran el 22.7 por ciento, el HRAEO 100, Hospital de la Niñez Oaxaqueña 33.3, SEDENA 22.5, ISSSTE 57, IMSS régimen ordinario 38.5, IMSS Bienestar 31.5, PEMEX 16.7, SEMAR 35.3, Privado 37.5, y un global para la atención de pacientes con COVID-19 del 35.2 por ciento, de los cuales el 43 es sin ventilador y el 21.9 por ciento de camas con ventilador.

Exhortó a las y los jóvenes, y a la población en general evitar realizar reuniones, entre ellas; cumpleaños, onomásticos, fiestas particulares, mayordomías, para evitar contagios por COVID-19, ya que está demostrado que muchas personas reunidas en un mismo lugar puede provocar contagios, ya que hay personas que son asintomáticas es decir no presentan síntomas.

Ante ello dijo que las personas pueden llevar esta enfermedad grave a sus hogares y contagiar a sus padres o abuelos y si ellos cursan con alguna enfermedad como diabetes, hipertensión arterial o alguna enfermedad crónica, pueden causar un grave problema de salud y terminar con la vida de sus seres queridos.

Finalmente, dijo que actualmente existe un incremento paulatino en la ocupación hospitalaria por lo que pidió a las autoridades municipales a evitar reuniones o fiestas patronales, ante ello dijo es fundamental que las personas realicen ejercicio una hora diaria, alimentación balanceada, e implementar las medidas preventivas como el uso de cubrebocas, sana distancia y lavado de manos, recuerden que la prevención evita la desintegración familiar.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario