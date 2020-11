Entrega IEEPO mobiliario y equipo a 51 escuelas de la Costa

-El director del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, afirmó que en Oaxaca se está llevando bien el ciclo escolar 2020-2021

Comunicado

Región Costa, Oax. 27 noviembre de 2020.- En la suma de esfuerzos, en equipo con autoridades municipales, comités de padres y madres de familia y magisterio, para fortalecer el sistema educativo, a nombre del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, entregó mobiliario y equipo a 51 escuelas de educación básica de siete municipios de la Costa en beneficio de cinco mil 600 estudiantes y 253 docentes.

Con una inversión estatal de 1.9 millones de pesos, se otorgaron los apoyos en atención a las solicitudes de los planteles educativos y de crear, construir y crecer en acciones que coadyuven a fortalecer las condiciones para la preparación académica de las y los alumnos.

En el evento, efectuado en la unidad deportiva de Santa Cruz Huatulco, bajo los protocolos sanitarios decretados por las autoridades como el uso del cubrebocas y sana distancia, el Director General del IEEPO, reconoció el compromiso y alto sentido de responsabilidad de las y los maestros que a pesar de las condiciones que prevalecen por la pandemia, han seguido cumpliendo con su misión de enseñar.

“Tenemos un conjunto de herramientas como Aprende en casa II, los libros de texto gratuitos de los cuales ya se logró el 100% de la distribución de los 6.7 millones que corresponden a la entidad, el WhatsApp y los cuadernillos de apoyo en educación especial e indígena. En Oaxaca estamos llevando bien el ciclo escolar, trabajando en equipo y solidariamente con los docentes y autoridades”, enfatizó.

En este sentido, resaltó el apoyo brindado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Educación Pública, Estaban Moctezuma Barragán, a través del cual en la administración del gobernador Alejandro Murat, se construyó una nueva relación abierta y respetuosa con el magisterio, al que se le han garantizado sus derechos laborales.

Ante los presidentes municipales de Santa María Huatulco, Giovanne González García; de San Pedro Pochutla, Saymi Pineda Velasco; de San Mateo Piñas, Tomás Victorio García y de Pluma Hidalgo, Jesús Josué Silva Jacinto, entre otras personalidades, manifestó los avances históricos alcanzados y atención a peticiones de las y los maestros.

A nombre de los beneficiarios, el Edil de Pluma Hidalgo agradeció los apoyos recibidos y la atención del Mandatario Estatal. “Estamos trabajando por la educación en las comunidades y reconocemos el trabajo incansable de los profesores que gracias a ellos, las niñas y niños de la Costa saldrán adelante”, puntualizó.

En entrevista, la directora de Educación del municipio de Santa María Huatulco, Mireya Ortega Lavariega y la regidora de Educación de San Pedro El Alto Pochutla, Crisanta López Hernández, destacaron el respaldo solidario del Gobernador y del Director General del IEEPO, hacia las instituciones educativas.

Con el mobiliario y equipo entregado en la Costa, fueron beneficiados un preescolar indígena, tres preescolares generales, 10 primarias indígenas, 21 primarias generales, seis telesecundarias, cuatro secundarias técnicas y cinco secundarias generales, ubicadas en los municipios de Santa María Huatulco, San Mateo Piñas, San Pedro El Alto, Pluma Hidalgo, San Miguel del Puerto, Santa María Tonameca y Santo Domingo de Morelos.

Posteriormente, en San Pedro Pochutla, con la Presidenta Municipal, el Director General del IEEPO realizó la entrega de mobiliario y equipo a la Escuela Secundaria Técnica 270, plantel donde se edificaron nuevas aulas.

Comentarios

