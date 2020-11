A pesar de críticas por mala administración, edil de Oaxaca Oswaldo García; recibe premio al Buen Gobierno

-El premio fue por parte del Instituto Buen Gobierno y la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM).

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A pesar de las críticas que los ciudadanos oaxaqueños han hecho durante el gobierno de Oswaldo García Jarquin, el Instituto Buen Gobierno y la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM) premió a su administración por implementar estrategias por salvaguardar la salud de la población, ante la pandemia del COVID-19.

Este premio se da a pesar de que desde el inició de la administración del edil de Oaxaca de Juárez se han presentado una serie de críticas, especialmente enfocadas a la falta de seguridad, los baches, el crecimiento en el ambulantaje, así como la propuesta que se hizo para la instalación de los parquímetros.

A pesar de que su administración no es como se esperaba, el Edil, recibió este premio a nombre del cabildo y fue en la categoría “Premio Estatal a la Mejor Gestión Integral Municipal de Oaxaca”, en donde a decir del comunicado, en su gobierno se implementaron tres programas específicos que en todo momento contaron con el respaldo pleno de las y los concejales del Ayuntamiento: el Plan Municipal de Prevención, Respuesta y Recuperación del COVID-19; Simplificación de Trámites y Servicios y, por último, el Portal de Gobierno Abierto.

Sin embargo este premio se lo entregaron a pesar de que la ciudad de Oaxaca, siempre ha ocupado el primero lugar en cuanto a casos de covid reportando hasta el momento 6 mil 875 casos, además de que son los Valles Centrales, en donde se concentra el mayor número sumando hasta el corte de este viernes, 16 mil 247 casos.

