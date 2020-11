Sección 35 amplían su protesta en la ciudad de Oaxaca

-Tomaron las oficinas del SAT y de la tesorería municipal



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- La Sección 35 del Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), ampliaron su jornada de protesta, pues ante la falta de acuerdos con el gobierno del estado, acordaron tomar este viernes las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la tesorería municipal de Oaxaca de Juárez, así lo dio a conocer el Secretario General de la Sub Sección 07 del SNTSA en el hospital civil Alberto Vázquez San Germán.



Agregó que luego de la reunión que tuvieron el jueves con las autoridades estatales, no se llegó a ningún acuerdo,pues les propusieron que los bonos que deben ser pagados en el mes de diciembre, se los pagarían en enero de 2021, petición que rechazaron, por ello tendrán una nueva reunión, en dónde les harán una nueva propuesta.



El argumento que les dijeron es que el gobierno del estado no cuenta con los recursos para pagar esas prestaciones que han sido logradas por medio de la lucha sindical, sin embargo mencionó que estas fechas ya están establecidas por la federación, por lo que piden que sean pagados estos recursos en tiempo y forma.



Cabe mencionar que por el paro que está llevando a cabo este gremio sindical, varios servicios se encuentran suspendidos, sin embargo en el caso del hospital civil Aurelio Valdivieso, Vázquez San Germán comentó que se siguen dando los servicios de hospitalización, cirugías y urgencias, así como otros más.



La movilización de la sección 35 se inició este miércoles con tomas de oficinas en la ciudad de Oaxaca, este jueves se ampliaron a las ocho regiones del estado y en caso de que no haya respuesta a sus demandas, se manifestarán este lunes en la Ciudad de México.

