Puente de San Bartolo, será inaugurado en próximos días

-Están con los últimos detalles, asegura el Presidente

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A casi 2 años de que fue cerrado el Puente colgante de San Bartolo debido a que estaba en mal estado y ponía en riesgo a quienes aún así lo cruzaban, el Presidente municipal Noé Ramírez Chávez informó que se espera que en este mes de diciembre se termine.

Dijo que se encuentran en los últimos detalles con la instalación de la luz, para que en próximos días se inaugure este puente a petición de los ciudadanos que diariamente lo utilizaban y que tuvieron que buscar rutas alternas al cerrarlo.

Este puente fue cerrado en el mes de noviembre del 2018, ya que en un recorrido que realizó Protección civil municipal constató que estaba en mal estado, tanto en la malla que lo rodeaba como en los tablones, lo que los orilló a cerrarlo y evitar algún accidente, ya que aun así era utilizado.

Posteriormente, el 2 de marzo del 2019, se dio el banderazo de la obra en ese entonces se anunció un puente moderno y en la que se colocaría una estructura metálica nueva, así como tablones nuevos tallados, sin embargo hasta el momento por diversos motivos no se ha concluido, sin embargo se busca que en este año se inaugure en beneficio de los ciudadanos, principalmente los que viven en esta comunidad.

