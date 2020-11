Por no haber recurso federal, piden 200 mdp de presupuesto para SEDAPA

-Este año solo aplicaron 62 mdp, debido al recorte por lo tanto esperan que les autoricen lo que están pidiendo

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Pesca y Acuacultura (SEDAPA) Gabriel Cué Navarro, señaló que están a la espera de que les autoricen un presupuesto digno para este año, ya que durante este 2020 lo que ejercieron fue tan solo un 10% de lo que se ejerció el año pasado, esto debido al recorte del gobierno federal.

Explicó que este año les recortaron 500 millones de pesos, de diversos programas como el de seguros catastróficos, sin embargo para el próximo año el panorama al parecer será similar ya que el gobierno federal no les autorizó nada y esperan que los diputados tome en cuenta la propuesta que hicieron que es de alrededor de 200 millones de pesos.



Agregó que en este año ejercieron un presupuesto de 62 millones de pesos, solo el 10% de lo que se ejerció el año pasado en el estado, por lo que esperan que les autoricen estos 200 millones y así seguir apoyando el campo estatal.

Señaló que la falta de presupuesto federal ha provocado que solo se ejerza recurso estatal sin lograr atender todas las necesidades que se tienen en el tema del campo.

Las declaraciones del titular fueron en el marco de su visita a la región de la Cuenca del Papaloapan en donde entregó una concesión de transporte para San Isidro Naranjal.

