Pfizer ya solicitó a la Cofepris el registro de su vacuna contra la covid: SSA

josecardenas.com

La farmacéutica Pfizer entregó hoy a la Cofepris la solicitud de registro de su vacuna contra la COVID-19, informaron Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, y Marcerlo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores.

Desde mañana se revisará si el expediente está completo, pero ya es una buena noticia. Estamos contentos de que ya se van dando los pasos”, dijo hoy López-Gatell en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

El vocero del avance de la epidemia en México pidió a la ciudadanía “prudencia” y ser pacientes con los resultados.

Marcelo Ebrard también hizo el anuncio horas después desde su cuenta de Twitter y calificó la entrega como “una buena noticia”.

Confirma la Secretaría de Salud que ya se recibió solicitud de autorización de la vacuna desarrollada por Pfizer tal y cual lo había comprometido esa empresa. Buena noticia para todos”, expuso en la red social.

Desde ayer, López-Gatell reiteró que el Gobierno mexicano ya alista un plan de vacunación que podría empezar en diciembre tras los anuncios de efectividad de la estadounidense Pfizer y la británica AstraZeneca.

Aun así, el encargado de gestionar la pandemia en México advirtió que aún está pendiente obtener el registro de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Paola Fontanelli, directora de comunicación corporativa de Pfizer México, informó hoy que la farmacéutica espera que su vacuna contra el coronavirus llegue a México en diciembre y pueda distribuirse desde enero entre los grupos prioritarios de población, también dijo que podría encargarse de la cadena de frío.

Fontanelli dijo que el 1 de diciembre la Administración de Alimentos y Medicamentos de EU (FDA, por sus siglas en inglés) podría “dar resolución y a partir de ahí las agencias regulatorias de diferentes países”.

En México esperamos tenerla ojalá en diciembre o a más tardar en enero ya disponible para los primeros grupos”, detalló.

Fontanelli adelantó que Pfizer podría apoyar aportando la red de ultra congelación que se necesita para distribuir la dosis de su vacuna.

Estamos trabajando muy de la mano con el gobierno sobre cómo vamos a resolver la cadena de frío, lo que les puedo decir es que Pfizer tiene una experiencia amplia manejando cadena de frío para vacunas, estamos listos para poder apoyar con la distribución y la logística. Pfizer está facilitando la parte de distribución y logística con algunos recursos para que puedan tener la vacuna las condiciones necesarias para llegar a ciertos puntos de vacunación”, expuso.

La COVID-19 ha causado la muerte de 104 mil 242 personas en México y el país suma 1 millón 78 mil 594 contagios acumulados, de acuerdo con los datos más recientes de la Secretaría de Salud.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario