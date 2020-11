Pese a pandemia, MORENA anuncia actividades por segundo año del gobierno de López Obrador

-Mencionaron que habrá cabalgatas, festivales culturales y eventos deportivos



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- A pesar de que la pandemia por Covid continúa, militantes de MORENA anunciaron una serie de actividades que se llevarán a cabo para celebrar el segundo año de gobierno del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.



Entre las actividades que se llevarán a cabo se encuentran cabalgatas, festivales culturales, eventos deportivos, entre otras, mencionaron que cada municipio se está haciendo cargo de la realización de estos eventos, por lo que agradecieron a la militancia en hacer este esfuerzo para festejar dos años de la llegada de AMLO y de MORENA al gobierno federal.



Este anuncio lo hicieron en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en la Alameda de León, a la que asistieron regidores del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Diputados Locales y la dirigencia estatal de MORENA.

