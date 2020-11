Localizan cuerpo de Juan Carlos Muriedas

-Cayó al río Valle Nacional, desde el pasado sábado

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras varios días de búsqueda, la mañana de este viernes se localizó el cuerpo de Juan Carlos Muriedas, quien cayó al Río Valle Nacional, cuando iba con otras personas en una embarcación.

Desde días anteriores, tras la solicitud de los familiares que se mantuvieron a orilla del Río, decenas de ciudadanos que viven cerca de este afluente arribaron a ayudar a la familia, sin embargo no habían localizado el cuerpo.

Fue este jueves que un helicóptero arribó al municipio de San José Chiltepec para buscar el cuerpo de Juan Carlos Muriedas, sin embargo tampoco se tuvo suerte, y esta mañana de viernes se localizó a la altura de Los Cocos.

Hay que recordar que el sábado minutos después de la una de la tarde, 6 integrantes de una familia cruzaron el río en una chalupa con rumbo al paraje conocido como Zapata Campo “, perteneciente al ejido Santa Sofía del municipio de Jacatepec, y debido a las malas condiciones climatológicas se volcó la chalupa, algunos integrantes lograron salir Juna Carlos Muriedas, no lo logró.

