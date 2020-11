Ganadero amenaza con sacrificar un borrego frente a casa oficial, ya lo hizo una vez en oficinas de Bienestar en Oaxaca

-Un grupo de al menos 20 personas bloqueó la avenida Juárez frente a casa oficial para exigir solución a sus demandas

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Oscar Olvera García, quien afirma ser representante de al menos 3 mil 500 ganaderos en la región de los valles centrales, se manifestó frente a casa oficial junto con representantes de comités vecinales y estudiantiles, ahí amenazó con sacrificar un borrego en caso de que sus demandas no sean atendidas.

Alrededor de las nueve de la mañana llegó un grupo de al menos 20 personas, quienes con una unidad del transporte urbano bloquearon la avenida Juárez, amarraron 3 borregos en la entrada principal, con el objetivo de presionar al gobierno del estado para que les cumplan sus demandas que tienen que ver con apoyos para estos sectores y obras en varias colonias.

Al cuestionar al representante ganadero sobre la nula presencia de ganaderos, respondió que él se había adelantado y que un contingente iba en camino, sin embargo luego de varios minutos no llegó nadie, lo mismo sucedió hace unas semanas cuando se manifestaron en las instalaciones de Ciudad Administrativa.

Entre las demandas del sector ganadero están la dotación de insumos como pacas de alfalfa, de maíz, de cebada, mismos que el gobierno del estado se comprometió a entregarles, así como algunos vehículos.

El monto de los apoyos para el sector ganadero es de aproximadamente 5 millones de pesos, los cuales serán entregados a los 3 mil quinientos ganaderos de la región, cabe mencionar que Oscar Olvera dijo que su organización aglomera a 9 mil ganaderos en la entidad, sin embargo mencionó que en las regiones de la costa y el istmo no tienen este problema, pues tienen extensiones de terreno más grandes.

Minutos más tarde llegó una representación de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), quienes le informaron a los manifestantes, que ya se les había agendado una cita con los titulares de la SEDAPA y de la SEGEGO Gabriel Cué Navarro y Francisco Javier García López para el próximo lunes a la una de la tarde, sin embargo no aceptaron esta propuesta.

Por la amenaza de sacrificar uno de los borregos si las autoridades no atienden sus demandas, grupos que defienden a los animales criticaron esta acción en las redes sociales, cabe recordar que el pasado seis de mayo Olvera García sacrificó un borrego en uno de los accesos a la Delegación de la Secretaría de Bienestar.

