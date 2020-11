En Oaxaca, 83% de los decesos por COVID-19 pertenece al grupo de 50 a 65 años y más

-Se registran 132 nuevos casos que suman 24 mil 098 acumulados; por ello es primordial el uso de cubrebocas, aplicar la sana distancia y lavado de manos

-Recomiendan cuidar la alimentación en la niñez, realizar ejercicio diario, cuidar la salud mental y acudir con especialistas

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 26 de noviembre de 2020.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), informan que de las mil 902 defunciones registradas por la pandemia de COVID-19 en la entidad, el 83% se ubica en el grupo de edad de 50 a 65 años y más, ante ello exhortó a la población a continuar con las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, sana distancia y lavado frecuente de manos.

Al corte de este jueves 26 de noviembre, la institución ha registrado 132 nuevos casos de COVID-19, que suman 24 mil 098 acumulados, informó la Jefa de la Unidad de Epidemiología de los SSO, Yuko Nakamura López en representación del titular, Donato Casas Escamilla.

Sostuvo que se han notificado 38 mil 240 casos, de los cuales 10 mil 547 han sido negativos, tres mil 595 son sospechosos, 21 mil 512 se han recuperado y se contabilizan 15 decesos que suman mil 902 defunciones.

Señaló que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 16 mil 156 casos confirmados y 953 defunciones, Istmo dos mil 306 y 320 defunciones, Tuxtepec mil 876 y 272 defunciones, Mixteca mil 783 y 167 defunciones, Costa mil 241 y 122 defunciones, y la Sierra 736 y 68 defunciones.

Detalló que los 132 casos nuevos de COVID-19 se distribuyen en 43 municipios, siendo los que mayor número presentan: Oaxaca de Juárez con 40, Santa Cruz Xoxocotlán 10, Ocotlán de Morelos nueve, Santa Lucía del Camino ocho, Loma Bonita siete, Villa de Zaachila cuatro, San Antonio de la Cal tres, el resto dos y un solo caso.

De los 690 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 558, Costa 42, Sierra 37, Mixteca 37, Istmo 13 y Tuxtepec tres.

Añadió que de las mil 902 defunciones: mil 255 son hombres y 647 mujeres. Las comorbilidades asociadas son diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.

Nakamura López, dijo que hay una ocupación hospitalaria global para la atención de pacientes con COVID-19 del 35.9%, de los cuales el 42.8% es sin ventilador y el 24.4% de camas con ventilador.

En su intervención, la endocrinóloga pediatra adscrita al Hospital General “Doctor Aurelio Valdivieso”, Evelyn Pérez Trejo, impartió el tema: “El impacto de la pandemia por COVID-19 y la obesidad infantil”, en la que detalló que uno de cada tres niños tiene sobrepeso u obesidad.

Explicó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la UNICEF, señalan que de continuar a este ritmo, solo uno de cada 10 personas se encontrará en un peso adecuado. En Latinoamérica, México es el país número uno en consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, comenzando en casa, donde el 80% de los niños aprende con el ejemplo y solo el 20% con lo que se les informa.

Sostuvo que las complicaciones de la obesidad son la presencia de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, síndrome metabólico, asma, problemas de colesterol y triglicéridos elevados. En las niñas adolescentes o mujeres adultas, el síndrome de ovario poliquistico, problemas de conducta y depresión. “De repente lo dejamos a un lado y tiene complicaciones graves, los niños sufren ansiedad, de bullying, y sobre todo estos problemas los llevan a tener depresión y conducta suicidas”, dijo.

Pérez Trejo añadió que durante la pandemia, la obesidad se ha complicado mucho más. “Ya sea por la situación escolar que actualmente se vive o no tenemos con quien dejar a los niños, se les hace fácil ver la televisión o la tableta, por lo que ahora presentan trastornos del sueño, se desvelan, se despiertan tarde, y eso ha incrementado la obesidad, no tienen actividad física y hay mayor sedentarismo”.

Finalmente dijo que es importante que los recién nacidos continúen con la alimentación materna; en tanto que las y los niños escolares, con el plato del buen comer, cuidar la alimentación, realizar ejercicio diario, cuidar la salud mental, y de detectar posibles complicaciones, acudir con los especialistas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario