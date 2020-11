El trabajo que realizan las y los artesanos es muestra del talento y grandeza de Oaxaca

-Ivette Morán de Murat y Nadia Clímaco, premian y reconocen a artesanas y artesanos de Oaxaca

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 27 de noviembre de 2020.- Con el objetivo de fortalecer la labor de artesanas y artesanos del estado, la presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Oaxaca, Ivette Morán de Murat, entregó reconocimientos y premios a concursantes de la vigésima edición del Premio Estatal de Arte Popular “Benito Juárez”, convocada por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) y el Instituto Oaxaqueño de las Artesanías (IOA).

En la ceremonia de premiación, Ivette Morán de Murat expresó su orgullo por participar en eventos con maestras y maestros artesanos, ya que, dijo, son tesoro vivo de la grandeza del estado.

“Me hubiera encantado saludar a todas y todos los participantes, pero debido a la pandemia, debemos cuidarnos, para proteger a nuestras familias. Me inspiran todos los días, a seguir trabajando más fuerte, a seguir haciendo más cosas que pongan a Oaxaca, como lo dice mi esposo, -más de Oaxaca en el mundo, y más del mundo en Oaxaca- “, expresó,

La presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca, resaltó que, al día de hoy, ARIPO es una casa digna, un espacio para presentar sus obras de arte, donde podrán ser vistas y vendidas a nacionales y extranjeros, por lo que obtendrán un sustento económico para sus hogares.

La esposa del Mandatario Estatal invitó a las y los artesanos para que se acerquen al instituto, donde podrán orientarlos en diversos temas, tales como la venta de sus productos mediante la tienda digital de Amazon, novedoso sistema de venta en línea, por medio del cual, darán a conocer a Oaxaca en el mundo.

De igual manera, la directora del IOA, Nadia Clímaco Ortega, felicitó a las y los artesanos por su participación, su entrega y dedicación, en especial a los ganadores, por mostrar lo mejor que tiene Oaxaca en sus ocho regiones.

Destacó que a través de los apoyos y difusión a sus obras de arte por parte del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, y su esposa, la señora Ivette Morán de Murat, hoy están presentes en muchos países del mundo, posicionando el trabajo artesanal oaxaqueño.

Clímaco Ortega, afirmó que con la suma de esfuerzos entre el Fonart y el IOA, en esta edición 2020, el Premio Estatal de Arte Popular “Benito Juárez”, reunió el talento de 209 artesanas y artesanos participantes, teniendo a 61 ganadores con piezas representativas de las ocho regiones del estado. Estas piezas dan muestra del gran talento y pasión por su trabajo.

El monto destinado para la premiación, entre Fonart y el IOA, fue de 360 mil pesos. Este premio estatal consta de 11 categorías: barro natural, barro negro, barro policromado, textil de lana, textil de algodón, trajes tradicionales, fibras naturales, talla en madera, miniatura y varios. De igual forma, se contó con una categoría infantil y menciones honoríficas para las y los participantes.

Como parte importante de este evento, se entregó el Galardón Benito Juárez al artesano Fernando Félix Peguero García, quien a nombre de las y los artesanos, expresó su alegría por haber recibido este premio. Agradeció al gobernador Alejandro Murat y a su esposa, Ivette Morán de Murat, por dignificar su trabajo, y por reconocer y permitir que ARIPO siga siendo la casa de las y los artesanos oaxaqueños.

De esta manera, el IOA impulsa la conservación de la cultura viva en el estado, al tiempo de crear condiciones que permitan el crecimiento de las y los artesanos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario