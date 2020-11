Busca diputado Horacio Sosa Villavicencio mejorar condiciones laborales de corporaciones policiacas de Oaxaca

-Policías laboran bajo contratos laborales q pueden ser o no renovados y carecen de prestaciones.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, 27 de noviembre 2020.- El diputado Horacio Sosa Villavicencio, propuso ante el pleno de la 64 Legislatura local, reformas y adiciones a diversas disposiciones legales con el fin de proporcionar seguridad laboral a las y los integrantes de las instituciones policiales del estado.

La propuesta legislativa busca reformar las leyes de : Sistema Estatal de Seguridad Pública, Servicio Civil para los Trabajadores de Gobierno del Estado y homologar las disposiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo.

En su exposición de motivos el diputado Horacio Sosa Villavicencio, indicó que actualmente la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establece que los policías que no acrediten la carrera policial, solo pueden acceder a contratos laborales bajo la modalidad de confianza por un período que va de los tres a los doce meses.

Situación que -dijo- deriva en condiciones laborales de inestabilidad y con prestaciones que se encuentran por debajo de otros servidores públicos; sin acceso a la vivienda y a vacaciones.

Ante este hecho el legislador urgió

eliminar la determinación de que el personal policial deba ser de confianza, al considerarlo un obstáculo para obtener su basificación. Consideró preciso que la relación con los empleados policiales, aun siendo de base, se deba regir por una ley específica.

También propuso establecer la obligación de que las instituciones policíacas se aseguren de que todos sus integrantes pertenezcan a la carrera policial y en este sentido establecer como o Secretariado Ejecutivo del Sistema de vigilar que esto se cumpla.

Añadió que lo que se pretende es perfeccionar el marco legal a fin de que las leyes no sean utilizados como mecanismos para evadir la responsabilidad gubernamental de asegurar que las personas que sean contratadas para integrar las fuerzas policiales, cumplan cabalmente lo previsto legalmente, y que se finque responsabilidad a quien no lo haga así.

Además, se busca obligar a las instituciones a que sus integrantes formen parte de la carrera policial, con contratos por tiempo indeterminado y con la posibilidad de un periodo de prueba que no exceda a un mes, alineando esta disposición con la Ley Federal del Trabajo.

La proposición legislativa con proyecto de decreto específica entre otros temas, que los elementos policiacos no pueden recibir correctivos por el incumplimiento de órdenes fuera del trabajo policial, y que los abusos y arbitrariedades deberán ser perseguidos y castigados penal y administrativamente.

Finalmente se propone aclarar que los derechos de los integrantes de las instituciones policiales son, a su vez, obligación de la instancia gubernamental de la que se trate.

Las propuestas de reformas y adiciones de Ley del diputado Horacio Sosa Villavicencio fueron turnadas a las comisiones permanentes para su respectivo análisis y votación en días próximos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario