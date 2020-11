Asociación de Madres solteras, invita a consumir en el “corredor Artesanal”

-De lunes a viernes están desde las 11 de la mañana a las 5 de la tarde



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- El pasado 16 de noviembre, la Asociación de Madres solteras, inició un “corredor artesanal” con la finalidad de ayudar a reactivar la economía de las mujeres, que últimamente se han visto afectadas económicamente a causa de esta pandemia.



La Presidenta de la Asociación Gladis de Jesús Rodríguez Carrera, dijo que para poder realizar este corredor se coordinó con integrantes de esta asociación, quienes se encargaron de diseñar la forma y las medidas a implementar en esta actividad, que surgió para apoyar la economía de algunas mujeres.



Son 10 las personas que están participando en este corredor y que se turnan para evitar que de manera diaria haya muchas personas concentradas, todas ofrecen diversos productos como artículos navideños, ropa pintada, bordada a mano y en telar, plantas, moños y productos que ellas elaboran.



Este corredor está de lunes a viernes de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde en las instalaciones de la Asociación y para dar seguridad a quienes acuden están tomando en cuenta todas las medidas de sanidad, por lo que invitaron a los tuxtepecanos a reactivar la economía de este sector, que como otros más se ha visto afectado por la pandemia.

