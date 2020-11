Ante festividades a la virgen de Juquila no permitirán acceso al santuario

-Para asegurar el cumplimiento de las medidas de control sanitario, la Policía Estatal y la Guardia Nacional han realizado operativos en la zona

En el santuario de la Virgen de Juquila, siguen las medidas ante el covid-19, además de que se encuentra restringido y limitado el acceso a los turistas y peregrinos de diferentes partes del país.

Este 8 de diciembre que se celebran los festejos en honor a la virgen de Juquila las autoridades municipales de Santa Catarina Juquila, anunciaron que no se permitirá el acceso al municipio, debido a que no se permiten aglomeraciones y se celebrará una misa que será transmitida por medio de redes sociales.

Cabe mencionar que la catedral municipal ubicada en el zócalo del pueblo, donde esta resguardada la figura de la virgen de Juquila está abierta con acceso limitado, y las misas que se realizan son con menos de 20 personas además de que son transmitidas vía Facebook Live.

Para ingresar al municipio, los ciudadanos y turistas deben pasar por filtros sanitarios instalados por médicos y policías locales, además de que se les checa la temperatura, rocían desinfectante a las personas, y los vehículos deben ser sanitizados con aspersores, además, la zona del “Pedimento”, está cerrado al público desde hace 8 meses, resguardado por la policía estatal, asimismo, el acceso a los hoteles y restaurantes está limitado en su capacidad, y no se permite una estancia de más de 24 horas, mientras que el mercado público tiene diferentes medidas de contención sanitaria.

Para asegurar el cumplimiento de las medidas de control sanitario, la Policía Estatal y la Guardia Nacional han realizado operativos en la zona, mientras que en el municipio las autoridades mantienen un toque de queda a partir de las 10 pm y una ley seca permanente.

