Abrirán espacios deportivos, panteones y salones sociales en Loma Bonita

-Esto será a partir del próximo 1 de diciembre

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Regidor de Salud, asistencia social y deportes de Loma Bonita Lorenzo Medel Corro, dio a conocer que tras una reunión como cabildo acordaron que a partir del primero de diciembre se abren las áreas deportivas, los salones sociales y panteones de este municipio.

Explicó que por acuerdo se determinó abrir los espacios deportivos que haya en este municipio, aunado a esto se permitirán los torneos, pero con las medidas de sanidad además de que además de los deportistas, debe ingresar poca gente a estos espacios.

Dijo que se hablará con cada uno de los representantes o comités de cada disciplina deportiva para que tomen en cuenta todas las medidas y apoyándose de un reglamento que están preparando además de que van a sanitizar constantemente los espacios y se les dotará de gel, y con esto evitar más contagios en este municipio de Loma Bonita.

Así como se permitirá que se abran las áreas deportivas, también se acordó abrir los panteones, los salones sociales y se permitirá la venta de bebidas alcohólicas los fines de semana. Aunado a esto del 1 de diciembre y hasta el 10 de enero se implementarán los filtros en las entradas de este municipio.

Estos acuerdos se dan a pesar de que en el corte de este jueves por parte de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) se confirmaron 7 casos nuevos en este municipio.

