Abogados ambientalistas denuncian más irregularidades en licitación de SEMAEDESO

-Denunciaron que hay interés del Samuel Gurrión o colaboradores para beneficiar a la empresa Sociedad Ecológica Facio



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- La Barra de Abogados Ambientalistas de Oaxaca (BAAO), denunciaron que encontraron más irregularidades por parte de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (SEMAEDESO), en lo que concierne al proceso de licitación para la adjudicación de 24 centros de verificación vehicular.



El Presidente de la BAAO Antonio Velasco Román, comentó que se detectó que se busca beneficiar a la empresa Sociedad Ecológica Facio S.A. de C.V., la cual se constituyó en diciembre de 2019 y que su actividad principal es la operación de centros de verificación en la ciudad de Oaxaca.



Otro dato que les llamó la atención, fue que el capital social que pide la convocatoria emitida por la SEMAEDESO, debe ser de 846 mil pesos, cuyo monto es el que manifestó la empresa en su acta constitutiva, sin embargo aclaró que también puede tratarse de una coincidencia.



Asimismo indicó que en el kilómetro 8.7 en la carretera Puerto Ángel, esta empresa inició la construcción de lo que parece ser un centro de verificación, en el mes de febrero de este año, cuando la convocatoria se emitió el pasado 19 de noviembre.



Agregó que se encuentran realizando los procedimientos ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, además que revisarán si procede de manera penal esta denuncia, a fin de que el tema ambiental y de calidad del aire no quede en segundo plano por el interés de unos cuantos.

Comentarios

