11 y 12 de diciembre; impedirán el paso de peregrinaciones a la CDMX

-Luego del anunció de que la basílica de Guadalupe permanecerá cerrada desde el 10, se implementará un operativo en casetas de peaje para impedir que ingresen peregrinos

Con información de josecardenas.com

CDMX.- Las peregrinaciones con destino a la Basílica de Guadalupe serán frenadas en las casetas que dan acceso a la Ciudad de México.

La jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, indicó que se implementará un operativo de seguridad en las casetas de peaje para evitar la llegada de fieles el 11 y 12 de diciembre.

Se exhortará a los peregrinos a regresar a sus lugares de origen, toda vez que el Templo Mariano permanecerá cerrado desde el 10 de diciembre y hasta el día 13.

La alcaldía Gustavo A. Madero y autoridades eclesiásticas pidieron a los fieles católicos a celebrar a la Virgen de Guadalupe en su casa, con la intención de evitar aglomeraciones y con ello contagios de COVID-19.

Además, el Sistema de Transporte Colectivo, Metro, confirmó que, del 10 al 14 de diciembre, mantendrá cerradas las estaciones La Villa-Basílica de la Línea 6 y Potrero de la Línea 3.

FOTO: Archivo

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario