Una vez más paro en el Hospital de Tuxtepec y en la Jurisdicción Sanitaria

-La sección 35 y la 94, iniciaron la toma de estos inmuebles

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este jueves una vez más tanto el hospital regional de Tuxtepec como la Jurisdicción Sanitaria número 3 amanecieron tomadas por diversas secciones sindicales, protestas que se suman a las que están realizando en otras regiones del estado.

En el Hospital General de Tuxtepec, la toma por parte de la sección 35 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de Salud, y es ya que exigen la renuncia del Director de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) David Concha Suárez, ya que les argumentó que no había recursos para el bono de fin de año y por algunos recortes; la asamblea inició este miércoles a nivel estatal y este jueves se extendió a otras regiones como fue la Cuenca del Papaloapan.

En lo que respecta a la Jurisdicción Sanitaria también se encuentra tomada por la sección 94, que de igual forma están pidiendo la entrega de medallas por año de servicio, el sorteo y entrega de regalos, y el pago de bonos administrativos.

Estas movilizaciones se suman a otras más que las diversas secciones sindicales han realizado en los últimos meses, las peticiones principales son las mejoras para el personal, ya sea para insumos, equipo e infraestructura.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario