STPEIDCEO suspende proceso de renovación sindical

-El proceso se llevara a acabo hasta que las condiciones de salud pública lo permitan

Redacción

Por medio de un comunicado del comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO), informaron que de acuerdo a la asamblea realizada el día 19 de noviembre del presente año y de la convocatoria emitida el día 24 de noviembre, se suspenderán las actividades para el proceso de renovación sindical.

Esto debido a que se les exhortó por medio de la Secretaría de Administración con el oficio numero SA/2221/2020, mismo que acata las recomendaciones emitidas por la secretaria de salud del estado de Oaxaca, a priorizar la seguridad e integridad y salud de los trabajadores de base de dicho gremio sindical y a postergar la realización del proceso de renovación de la dirigencia.

Esto, en tanto no sean modificadas las disposiciones establecidas publicadas en el extra del periódico oficial del estado, con la fecha 3 de abril del presente año, en el cual se suspenden actividades no esenciales, así como también mientras persista la declaratoria por covid-19.

Finalmente, expresaron que este proceso podrá llevarse hasta que las condiciones de salud pública lo permitan, con la finalidad de que no exista un riesgo importante a la salud de los agremiados, esto en estricto respeto a su estatuto y autonomía sindical.

