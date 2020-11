Realiza IEEPO conversatorios sobre prevención de la violencia de género

-El director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, promueve acciones para fortalecer una cultura de respeto, equidad y armonía entre hombres y mujeres

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 26 de noviembre de 2020.- En las acciones encaminadas a la prevención y eliminación de la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes, atendiendo el compromiso del gobernador Alejandro Murat Hinojosa en este tema, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), llevó a cabo dos conversatorios dirigidos a personal del organismo con el objetivo de sensibilizarlos sobre la igualdad y respeto hacia las mujeres.

Con los temas “Responsabilidad de los hombres en la no violencia”, dirigido a servidores públicos varones y “El sentir y pensar de las mujeres ante la violencia de género en tiempos de pandemia”, impartido a personal femenino, se analizó la responsabilidad compartida entre ambos géneros para poner fin a la desigualdad, la violencia y los estereotipos en el espacio familiar, laboral y social.

Con la representación del director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, la directora para la Mejora de la Convivencia Escolar, Belén Morales Bautista reiteró el compromiso institucional de este organismo para que las y los servidores públicos tengan acceso a conocimientos e información encaminados a fortalecer una cultura de respeto, equidad y armonía entre hombres y mujeres.

En el conversatorio “El sentir y pensar de las mujeres ante la violencia de género en tiempos de pandemia”, las especialistas y facilitadoras Monserrat Rodríguez, Oralia Pérez Ortega, Adela Ulloa Serrano y Binisa Ramírez Vásquez, reflexionaron sobre el incremento de casos de agresiones a mujeres en el contexto que se vive por la emergencia sanitaria y el confinamiento, así como las acciones emprendidas tanto a nivel personal como en el Instituto.

En el marco de las actividades con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer –este 25 de noviembre-, coincidieron en que se requiere fortalecer la solidaridad entre este sector y trabajar para concientizar, prevenir, atender, sancionar y erradicar este problema, en busca de construir espacios libres de discriminación y en igualdad de condiciones.

