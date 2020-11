De los 3 mil 500 mdp, obra que no esté bien hecha, no será avalada por diputados: Othón Cuevas

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Obra en la que haya anomalías no será aprobada por los legisladores, afirmó el Diputado Local Othon Cuevas al referirse a los trabajos que se están haciendo con los 3 mil 500 millones de pesos que aprobó el Congreso del Estado en el 2019, para ello dijo que se están realizando recorridos en las obras que se están realizando con este dinero.

Entre lo que están supervisando es que las obras se hagan con materiales de calidad, que no haya desvío de recursos, así como informarle a la población cuál es el origen del dinero que se está aplicando, además dijo que en caso de que haya anomalías en alguna obra, no será avalada por los diputados, pues este fue el compromiso que se hizo entre legisladores y el gobierno del estado.

El legislador comentó que las obras que se están realizando están dentro de un catálogo que presentó el poder ejecutivo, por lo que el recurso debe ser aplicado en esos proyectos y que además de esta manera no se pueden inventar obras para justificar el uso del recurso.

Asimismo indicó que si este recurso no se hubiera aprobado, la situación económica de la entidad sería más complicada, pues con las obras que se están realizando, favorece a la circulación de dinero, sobre todo porque la mano de obra contratada es oaxaqueña.

El también Presidente de la Comisión Permanente de Protección Civil en el Congreso del Estado, dijo que se está dando seguimiento a los daños que han provocado las lluvias en la cuenca del papaloapan, de manera particular en el municipio de Ayotzintepec.

Para ello dijo que tiene contacto directo con el Coordinador Estatal de Protección Civil Antonio Amaro Cancino, otro de los temas que han tocado es la forma en que se aplicarán los recursos para los damnificados por los desastres naturales, pues a partir del primero de enero desaparecerá el FONDEN, aunque aclaró que estos recursos llegarán de manera directa, pues así lo ha dispuestos el Presidente López Obrador.

