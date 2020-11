Abandonado “Paralibros” en parque Juárez de Tuxtepec

-Vandalizaron y robaron algunos libros

David Higareda

Tuxtepec, Oaxaca.- Con la pandemia del COVID-19, otros de los sectores más afectados es el cultural; ante la cancelación de varios eventos y la poca promoción que se le da a los que se han llevado a cabo bajo las medidas sanitarias.

En esta ocasión, el paralibros ubicado en el Parque Juárez de Tuxtepec Oaxaca, fue víctima de la delincuencia, ya que independientemente que se encuentra en total abandono, personas ajenas rompieron parte de la estructura y robaron algunos libros.

Además, los ejemplares están en mal estado, algunos rotos y descoloridos; los vidrios los vandalizaron y los pintaron con frases.

Las autoridades a cargo del paralibros, solo comentaron que por la situación de la pandemia, este módulo dejó de funcionar y que no tienen a alguien que lo atienda; que saben del robo que se tuvo, pero será hasta que vuelva todo a la normalidad que se reactive.

Recordemos que el paralibros, es un inmueble que funciona como biblioteca en espacios abiertos y que tiene como objetivo fomentar la lectura en la ciudadanía.

En nuestra ciudad, antes que iniciara la contingencia sanitaria, un sector de la población si acudía cada semana a leer algún libro y pasar una tarde tranquila al aire libre.

