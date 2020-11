Violencia hacia las mujeres se ha incrementado hasta en un 60 por ciento en Oaxaca

-Esta agrupación de mujeres informó que las llamadas de auxilio se han incrementado en un cien por ciento durante la pandemia



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Durante la pandemia, la violencia se ha incrementado hacia las mujeres, las llamadas de emergencia se han elevado en un cien por ciento, por esta situación los espacios de atención a la violencia están trabajando a su máxima capacidad, así lo manifestó Rogelia González Luis, integrante de la Red Estatal por la Paridad y Contra la Violencia de Política hacia las Mujeres.



Mencionó que de acuerdo a cifras dadas a conocer por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la violencia hacia las mujeres se ha incrementado en un sesenta por ciento durante la pandemia por Covid, dejando así al descubierto un mal estructural que causa mucho daño a la sociedad y que se debe detener.



En contraste reconocieron que se han tenido avances para fomentar la igualdad y una vida digna para las mujeres, lo cual se ha logrado a lo largo de décadas de lucha de grupos que han buscado una paridad entre el hombre y la mujer, uno de los ejemplos es la despenalización del aborto en el estado de Oaxaca.



Otro ejemplo es la paridad que se ha logrado en el Congreso Local, así como las leyes para sancionar a quien cometa violencia política hacia las mujeres, sin embargo mencionó que falta mucho por hacer, pues aún existe violencia de este tipo hacia mujeres indígenas, principalmente en las zonas más marginadas.



González Luis mencionó que la lucha feminista ha obtenido muchos logros, sin embargo en el gobierno federal aún existe autoritarismo y conservadurismo, como ejemplo hicieron referencia a la declaración que hizo el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, de que el homicidio y el feminicidio es lo mismo, aún cuando el feminicidio está catalogado como un crimen de odio hacia la mujer.

