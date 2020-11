Tenemos una deuda histórica con las mujeres: SEGOB

-La secretaria Olga Sánchez Cordero, destacó que la pandemia de coronavirus ha demostrado que la violencia contra las mujeres y las niñas es un asunto de alta prioridad pública

CDMX.- En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, recordó que se tiene una deuda histórica con este sector, debido a que el Estado debe prevenir la violencia y buscar reparar los daños ocasionados por ésta.

En La Mañanera, la funcionaria destacó que la pandemia de coronavirus ha demostrado que la violencia contra las mujeres y las niñas es un asunto de alta prioridad pública, por lo que es necesario visibilizar y prevenir la violencia antes de que esto ocurra, pero también sancionarla.

“Tenemos una deuda histórica con las mujeres, en especial con las víctimas de violencia, no podemos permitir la impunidad, ni lo haremos. La corrupción y la impunidad son parte de violencia estructural y el Estado debe hacerse responsable”, dijo.

A través de un Grupo Interinstitucional de Estrategia contra Violencias (GIEV) Sánchez Cordero busca articular un trabajo coordinado para garantizar la igualdad sustantiva de los derechos humanos y la acción local. Recordó que también se dan apoyos a través de programas como la Nueva Escuela Mexicana y las Becas del Bienestar, otorgando nuevas oportunidades a niñas y jóvenes.

“Es momento de decir basta, basta de feminicidios, basta de violencia política de las agresiones cotidianas y desapariciones y abuso sexual de niñas y mujeres y digamos sí a la igualdad. Les reitero, la 4T es feminista”, declaró.

La titular de la Segob sostuvo que esta administración trabaja para pasar a la historia por su compromiso con la igualdad, y la prevención de la violencia. También recordó que busca prevenir el aumento de los embarazos infantiles y adolescentes, enfatizando la prevención de la violencia sexual. Al mismo tiempo, ampliará el servicio de justicia y auxilio para mujeres, mediante las llamadas de emergencia al 911 y los refugios.

“La política nacional en esta materia es una política de Estado requiere perspectiva sistémica que se centre en poblaciones más vulnerables. (…) Ciertamente todos somos responsables para prevenir violencias, tenemos el poder de frenarlas y propiciar el cambio cultural desde hogares, hasta instituciones del Estado”, puntualizó.

Del mismo modo, hizo un llamado a dar el ejemplo desde el gobierno con cero tolerancias a la violencia contra las mujeres, así como los esfuerzos para mejorar la calidad de vida de este sector.

