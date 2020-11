Responde Murat a Soledad Jarquín, he estado atento al caso y es un tema jurídico

-Señaló que es la Fiscalía General del Estado, la que debe dar la información sobre el caso

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa respondió a los señalamientos que hizo la periodista Soledad Jarquín, con relación al homicidio de su hija ocurrido el 2 de junio de 2018, diciendo que ha estado pendiente del caso y que es la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la que debe dar la información sobre las investigaciones.

Cabe recordar que Soledad Jarquín denunció en la conferencia matutina de este martes ante el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, que de las demandas que ha interpuesta ninguna ha avanzado, pues el proceso se ha tomado con varios priístas y a la corrupción.

En ese sentido el mandatario oaxaqueño respondió que este asunto es de carácter jurídico y sobre esa línea se debe hacer una investigación para esclarecer el triple homicidio en dónde perdió la vida la foto periodista María del Sol Cruz Jarquín, cuando se encontraba en un recorrido de campaña en la ciudad de Juchitán de Zaragoza.

Esta declaración la hizo el Gobernador al término de la entrega del “Premio estatal de la juventud” en dónde los ganadores fueron Gabriel Bolán Chiñas en la categoría Actividades Productivas; Italy Miguel Reyes en Labor Social; Oliver Ángel Caballero Silva en Actividades Académicas; Noel García García por Mérito Cívico; Fredy Toledo Villavicencio por Protección al Ambiente, y Lennin Saíd Gallardo Reyes por Actividades Artísticas.

Cabe destacar que de los ganadores, Italy Miguel Reyes es originaria del municipio de San Felipe Usila en la cuenca del papaloapan.

